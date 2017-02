अमेरिका प्रवेश प्रतिबन्ध रोक कायमै

२८ माघ, एजेन्सी।

अमेरिकाको संघीय अपिल अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई झट्का दिएको छ। ट्रम्पको विवादित अमेरिका प्रवेश प्रतिबन्ध रोक्ने सिएटलको अदालतको फैसला कायम नै राखिएको खबर बीबीसीमा छापिएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले २७ जनवरीमा दिएको एक निर्देशनमा सात मुस्लिम बहुल देशका नागरिकलाई अमेरिका आउन रोक लगाइएको थियो।

प्रतिबन्ध पश्चात सिएटलको एक अदालतले ट्रम्पको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश थियो। फेरि अपिल अदालतले पनि सोही निर्णय कायम राखेको हो।

अपिल अदालतले यी मुस्लिम देशबाट खतरा रहेकोबारे प्रमाण अपुग भएको जनाएको छ।

अदालतले फेरी पनि प्रतिबन्ध रोक्ने नै निर्णय गरेपछि ट्रम्पले ट्वीट गर्दै ‘अदालतमा भेटौला, हाम्रो देशको सुरक्षा खतरामा छ’ भनेका छन्।

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017