आपत्तिजनक तस्बिर पत्रिकामा छापिएपछि पड्किइन सोनम

२१ फागुन, एजेन्सी।

बलिउडकी नायिका सोनम कपूर एक कार्यक्रममा लगाएको ड्रेसको कारण चर्चामा आएकी छिन्। कालो रंगको ड्रेसमा एक कार्यक्रममा पुगेकी सोनमाका फरक कोणबाट खिचिएका केही तस्बिर पत्रिकाले छापेपछि सोनमले ट्वीटरमा आपत्ति जनाएकी छिन्।

‘मेरो ड्रेसअपमा म निकै सहज थिए। मैले केही कामका कुरा पनि बोलेको थिए, तर तपाईहरु यसैलाई रिपोर्ट गर्नुहुन्छ’, उनले ट्वीटरमा लेखेकी छिन्।

एक अर्को ट्वीट गर्दै उनले लेखेकी छिन्, ‘सेक्सिस्ट वकवास। फोटोग्राफरले आफ्नो गति छोडेर ती यस्बिर लिए। मलाई केही फरक पर्दैन। मलाई मेरो शरिर प्रति गर्व छ।’

sexist nonsense. The photogs went out of their way to take these pics.. and frankly I don’t give a damn,I’m proud of my body! https://t.co/zryjBBYI6B

— Sonam Kapoor (@sonamakapoor) March 3, 2017