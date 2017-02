ट्रम्पकी छोरीको तस्बिरले हंगामा

४ फागुन, एजेन्सी।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विवादबीच निकै नजिकको सम्बन्ध छ भन्दा फरक नपर्ला । सात मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वव्यापी चर्चा र आलोचना खेपेका ट्रम्प र उनकी छोरी फेरी एक पटक चर्चामा आएका छन्। डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी इभाम्का ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बस्ने कुर्सीमा बसेको तस्बिरले अहिले भाइरल बन्दैछ भने पुरै अमेरिकामा बबाल मच्चिएको छ।

राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेकी इभान्काको दाँया ट्रम्प छन् र बाँया क्यानडाका राष्ट्रपति जस्टिन ट्रुडो उभिएका छन्।

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 13, 2017