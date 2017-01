नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दै, मन्त्रालयले सुरु ग-यो ‘पेन प्याकेज’ कार्यक्रम

काठमाडौं । फेरिएको जीवनशैली, अस्वस्थकर खानपानले नसर्ने रोगको जोखिमलाई बढाएको भन्दै चिकित्सकले रोकथामका उपाय सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुर्नजागरण महाशाखाले आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा चिकित्सकले यी रोग रोकथामका लागि सरकारले नै भरपर्दो कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान् कोइरालाले नसर्ने रोगको जोखिम दिनानुदिन बढ्दै गएको र नेपालमा नसर्ने रोगबाट ६० प्रतिशत मृत्यु हुने गरेको विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कले देखाएको बताए ।

मधुमेह रोग विशेषज्ञ डा ज्योति भट्टराईले नसर्ने रोगको अर्को प्रमुख कारण मधुमेह भएको भन्दै त्यसका लागि आफ्ना आचरण परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयले नसर्ने रोगको जोखिम बढ्न थालेपछि पेन प्याकेज कार्यक्रममार्फत कैलाली र इलामबाट जनचेतना र उपचार सेवा दिन सुरु गरेको छ ।

नेपालमा नसर्ने रोगका कारण ६० प्रतिशत व्यक्तिको मृत्यु भएको बताउँदै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुर्नजागरण महाशाखाका निर्देशक मोहम्मद दाउदले भने, “नसर्ने रोगको समस्या बढ्दै आएकाले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि नै वार्षिक कार्यक्रममार्फत अन्य नसर्ने रोगको उपचार कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ ।”

यसै वर्ष नै मकवानपुर, रौतहट, म्याग्दी, अछाम, पाल्पा, बर्दिया, सुर्खेत, बाग्लुङमा पनि नसर्ने रोगबारे कार्यक्रम विस्तार गरिने महाशाखाले जनाएको छ । पेन प्याकेजमा मुटु, मधुमेह, क्यान्सर र श्वासप्रश्वास (सिओपिडी) रोग नियन्त्रण गर्ने योजना भए पनि सरकारले कैलाली र इलाममा मुटु र मधुमेहलाई मात्रै लिएर कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कार्यक्रम विस्तार हुने जिल्लामा चारवटै रोगको कार्यक्रम अघि बढाइने तयारी भएको निर्देशक दाउदले बताए ।

निर्देशक दाउदका अनुसार पेन प्याकेज कार्यक्रममा स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाटै नसर्ने रोगको जोखिम पहिचान तथा उपचार गर्ने, कोही व्यक्ति छाती दुखेर स्वास्थ्य चौकीसम्म आयो भने त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मीले लक्षण पहिचान गरी नसक्ने अवस्था हुनासाथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउन सक्नेछ । रासस

सन् २०१६ मा सात लाख २९ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा

(किरण भट्टराई)

काठमाडौँ, २७ पुस । सन् २०१६ मा सात लाख २९ हजार ५५० जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सन् २०१५ को तुलनामा सन् २०१६ मा पर्यटक आगमनमा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

जसमा रसुवा नाकाबाट आएका २३ हजार ४५२ चिनियाँ पर्यटक र स्थलमार्ग हुँदै आउने भारतीयको सङ्ख्या भने नजोडिएको विभागको भनाइ छ ।

सन् २०१५ मा पाँच लाख ५४ हजार ७४७ जना पर्यटकले मात्रै नेपाल भ्रमण गरेकामा सन् २०१६ मा सोभन्दा एक लाख ७४ हजार ८०३ बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०१४ मा भने सात लाख ९० हजार ११८ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले सन् २०१५ मा भूकम्प, आन्दोलन र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीका कारण घटेको पर्यटक आगमन सन् २०१६ मा सुधार आएको बताउनुभयो ।

गत वर्ष नेपाल भ्रमण गर्नेमा शीर्षस्थानमा भारतीय, चिनियाँ र श्रीलङ्काका रहेका छन् ।

गत वर्ष सबैभन्दा बढी एक लाख १८ हजार २४९ भारतीय पर्यटक हवाइ मार्गबाट नेपाल आएका छन् । नेपाल आउने पर्यटकमा दोस्रो शीर्ष स्थानमा चिनियाँ पर्यटक एक लाख चार हजार पाँच रहेका छन् । जसमध्ये ८० हजार ५५३ जना हवाइ मार्ग र २३ हजार ४५२ रसुवा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।

त्यसैगरी शीर्ष दशमा क्रमशः श्रीलङ्काली ५७ हजार ५२१ जना, अमेरिकी ५३ हजार ६४५, बेलायती ४६ हजार २९५, थाइल्यान्डका २६ हजार ७२२, म्यानमारका २५ हजार ७६९, अस्ट्रेलियाका २५ हजार ५०७, दक्षिण कोरियाली २५ हजार १७१, जर्मनीका २३ हजार ८१२ पर्यटकले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।

यस्तै बङ्गलादेशका २३ हजार ४४०, जापानी २२ हजार ९७९, फ्रान्सेली २० हजार ८६३, मलेसियाका १३ हजार ६६९, क्यानडेली १२ हजार ४९१, स्पेनका १२ हजार २५५, नेदरल्यान्डका ११ हजार ४५३, इटलीका नौ हजार ९११, भुटानी छ हजार ५९५ र ताइवानी छ हजार ४२५ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।

यसैगरी सन् २०१६ मा इजरायलका पाँच हजार ५१२, बेल्जियमका पाँच हजार ४१६, रुसी चार हजार ९९८, सिङ्गापुरका चार हजार ८४९, डेनमार्कका चार हजार ८२ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।

भूकम्प, नाकाबन्दीपछि थलिएको नेपालको पर्यटनले बिस्तारै गति लिन थालेको पर्यटनको आगमनको बढोत्तरीले देखाएको छ । यही अनुपातमा पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गए सन् २०१७ मा १० लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने विभागका महानिर्देशक न्यौपानेको भनाइ छ ।

अक्टोबरमा सबैभन्दा बढी पर्यटकको भ्रमण

अन्य महिनाको तुलनामा सेप्टेम्बर ,अक्टोबर र डिसेम्बर महिनामा सबैभन्दा बढी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने गरेको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

अक्टोबरमा ८७ हजार ३२६ जना, डिसेम्बरमा ७४ हजार ४०६ जना र सेप्टेम्बरमा ७२ हजार ७२० पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।

जनवरी महिनामा ४० हजार २६०, फेब्रुअरीमा ५८ हजार ८७१, मार्चमा ७४ हजार ४९४, अप्रिलमा ५८ हजार २६२, मे महिनामा ४४ हजार ७२८, जुनमा ३६ हजार ८९७, जुलाइमा ४६ हजार १६०, अगस्टमा ६४ हजार ३८६, सेप्टेम्बरमा ७२ हजार ७२०, अक्टोबरमा ८७ हजार ३२६, नोभेम्बरमा ७१ हजार ४० र डिसेम्बरमा ७४ हजार ४०६ जनाले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । रासस

