पुटिनको मोहमा डोनाल्ड ट्रम्प ?

१६ पुस, एजेन्सी।

जाँदा जाँदै अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रिपतिको चुनावम डेमोक्र्याट पार्टीको पराजयको लागि जिम्मेवार मान्दै रसियासंग बदला लिए। अमेरिकामा रहेका रुसी गुप्तचर निकायाका अधिकारीहरु एकाएक देश निकाला गरिए। ह्याकिङ गरेर डेमोक्रयाट पार्टीका उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई हराउन विशेष भुमिका खेलेको भन्दै गरिएको कारवाहीप्रति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प सहमत देखिन्नन्। २०१७ को जनवरी २० देखि सत्ता सम्हाल्न लागेका ट्रम्पको असहतिको विशेष महत्व छ नै । डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचन ताका देखिनै रसियामा शक्तिशाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको प्रसंशा गर्दै आइरहेका छन्। तर अब भने उनी पुटिनसंग क्रमश मोहित हुँदै जान थालेको टिप्पणी गर्न शुरु गरिएको छ।

यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ट्रम्पको पछिल्लो ट्विट।

Great move on delay (by V. Putin) – I always knew he was very smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2016