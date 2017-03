शाहरुखको अपरेशन

२८ फागुन, एजेन्सी ।

बलिउड अभिनेता शाहरुख खानले दोस्रो पटक काँधको सर्जरी गरेका छन् । शाहरुखले बायाँ काँधको सर्जरी गरेको ट्विटरमार्फत् आफ्ना फ्यानलाई जानकारी दिएका थिए ।

ट्विटरमा ‘नट मी’ लेखिएको दायाँ हातको तस्विर पोष्ट गर्दै शाहरुखले लेखेका छन्, ‘मेरो देब्रे काँधमा सर्जरी गरिएको छ र चिकित्सकले दायाँ हातमा ‘नोट मी’ लेखिदिएका छन्, ताकि कुनै भ्रम नहोस् ।’

Had a minor follow up surgery on my left shoulder.They marked my right hand like this, so there is no mistake. Sweet pic.twitter.com/LH5aoh3X4y

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 10, 2017