सनी देवललाई सनी लियोनी भनी एक भारतीय च्यानलका टिभी एङ्कर झुक्किए पछि सनी लियोनीले रमाइलो प्रतिक्रिया दिएकी छिन।

बिहिबार लोक सभा चुनावको नतिजा कभरेज गर्दै गर्दा एङ्कर अर्नब गोस्वामीले ‘सनी लियोनी….सनी देवल ७५०० भोटले अगाडी छन्!’ भनेको भिडियो लगतै इन्टरनेटमा भाइरल बनको थियो।

Arnab is so excited today he goofed up Sunny Deol as Sunny Leone😂🤣😂#Verdict2019 #ElectionResults2019 pic.twitter.com/SBDt1DEDoE