सिके राउतको पक्षमा एसडी मुनीको ट्वीट

२२ माघ, काठमाडौँ।

भारतको नेपाल नीति बनाउन भूमिका खेल्ने गरेका एसडी मुनीले सिके राउतको पक्षमा ट्वीट गरेका छन।

जबरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रहेका एसडी मुनीले ट्वीट गर्दै पक्राउ गरी कारवाही गर्नु सिके राउतसंग गरिने उपयुक्त व्यवहार होइन भन्दै सरकार र मधसेशी नेताहरु उनीसंग सम्पर्कमा रहनुपर्ने बताएका छन्।

Detention and subversion charges may not be the best way to deal with CKRout. Both the Govt. and the Madhes leaders need to engage with him.

— SUKH DEO MUNI (@SDMUNI) February 4, 2017