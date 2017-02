‘ह्वाइट हाउस करसपोन्डेन्टस डिनर’मा ट्रम्प सहभागी नहुने

१५ फागुन, एजेन्सी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो वर्ष ‘ह्वाइट हाउस करसपोन्डेन्टस एसोसिएशन’ले आयोजना गर्ने डिनर कार्यक्रममा आफु सहभागी नहुने बताएका छन्।

शुक्रबार बीबीसी, न्यूयोर्क टाइम्स र सीएनएन समेत कयौं प्रमुख मिडिया संस्थानका पत्रकारलाई ट्रम्पका प्रवक्ता शन स्पाइसरको प्रेसवार्तामा सहभागी हुन दिइएको थिएन।

राष्ट्रपति ट्रम्प पटक-पटक झूठो खबरलाई लिएर मिडियाको आलोचना गर्दै आएका छन्। ट्रम्पले मिडियाको एक हिस्सालाई अमेरिकाका नागरिकको दुश्मन समेत बताएका छन्।

‘ह्वाइट हाउस करसपोन्डेन्टस एसोसिएशन’ले लभभग १०० वर्ष देखि हेरक वर्ष राष्ट्रपतिको सम्मानमा रात्रीभोज आयोजना गर्दै आएको छ र राष्ट्रपति यसमा सहभागी हुँदै आएका छन्।

ट्रम्पले ट्वीट गर्दै आफु यसमा सहभागी नहुने जानकारी दिएका हुन।

I will not be attending the White House Correspondents’ Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017