११८ यात्रु सवार विमान अपहरण

८ पुस, एजेन्सी।

११८ यात्रु सवार अफ्रिकिया एयरलाइन्सको एक विमान अपहरण भएको छ। लिवियाको आकासमा ह्याइज्याक गरि विमानलाई माल्टमा अवरतण गराइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन।

विमानमा सवार दुइ व्यक्तिले विमान विस्फोट गराउने धम्की दिएको बताइएको छ।

माल्टका प्रधानमन्त्रीले एक ट्वीट गर्दै विमान अपहरणमा परेको हुनसक्ने जनाएका छन्।

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016