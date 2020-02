२८ माघ, एजेन्सी । भारतको राजधानी दिल्लीमा अहिले विधान सभा चुनावको नतिजा सार्वजनिक भइरहेको छ । अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार दिल्लीमा मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको पार्टी आम आदमी पार्टीले ६० स्थानमा जित हासिल गर्दा ५ स्थानमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले जित निकालेको छ । त्यसैगरी ५ स्थानको मतगणना बाँकी छ ।

Congratulations to AAP and Shri @ArvindKejriwal Ji for the victory in the Delhi Assembly Elections. Wishing them the very best in fulfilling the aspirations of the people of Delhi.