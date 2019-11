४ मंसिर, काठमाडौं । युनिसेफको ३०औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा नेपाल आएका भारतीय चर्चित क्रिकेटर सचिन तेण्डुलकरले नेपालबारे विभिन्न ट्वीट गरिरहेका छन् । नेपालबाट फर्केपछि उनले नेपालसम्बन्धि विभिन्न ट्वीटहरु गर्दै आएका छन् ।

मंगलबार विश्व चर्पि दिवसको अवसरमा भिडियोसहित नेपालबारे ट्वीट गरेका उनले बुधबार पनि नेपालसम्बन्धि ट्वीट गरेका छन् । बुधबार परेको अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरका ट्वीट गर्दै उनले नेपालका बालबालिकासँग क्रिकेट खेल्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन् । उनले नेपाली बालबालिकासँग बिताएको उक्त सयमलाई शानदार भनेका छन् ।

I had a wonderful time playing cricket with young boys & girls during my recent visit to Nepal.

Playing sports teaches a lot about life & shapes our personalities positively. This #WorldChildrensDay, let’s celebrate every child’s right to play, as it has the power to change lives pic.twitter.com/NBZXxZueqS