१७ मंसिर, काठमाडौं । १३औं दक्षिण एशियाली खेल (साग) अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा नेपालले गज्जबको जित हात पा¥यो । नेपालविरुद्ध पहिला ब्याटिङ गरेको माल्दिभ्सले जम्मा १६ रन मात्र बनाएको थियो ।

टी–२० खेलमा माल्दिभ्सलाई १६ रनमा समेट्नको लागि नेपालको तर्फबाट अञ्जली चन्दले गज्जबको बलिङ गरिन् । उनले १ रन पनि नदिई ६ विकेट लिइन् । उनको यो प्रस्तुति अहिले विश्वकीर्तिमान कायम गरेको छ । उनको चर्चा अहिले नेपालमा मात्र होइन भारत, बेलायत लगायत विश्वभर भइरहेको छ ।

🔥 2.1-2-0-6 🔥



Nepal's Anjali Chand, on debut, recorded the best T20I bowling figures by a woman in the first match against Maldives at the South Asian Games!



Maldives were bowled out for just 16, which Nepal chased down in just five balls.