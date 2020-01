१६ माघ, एजेन्सी । चीनबाट संसारभर फैलिएको नोवेल कोरोनाभाइरसबाट अहिलेसम्म ७ हजार ८ सय ९२ जना संक्रमित भइसकेका छन् । जसमध्ये ७ हजार ७ सय ७१ जना चीनमै छन् । भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म १ सय ७० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यो भाइरसबाट संक्रमितहरुमा भारत र युएई आजबाट थपिएका छन् । यी दुई देशहरुमा पनि आज कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएको छ ।

संसारभर चर्चा भइरहेको कोरोना भाइरसको नाम ‘कोरोना’ किन राखियो त । यो सबैको चासोको विषय हुनसक्छ । प्रेस अुसन्धान ब्यूरोले कोरोना भाइरसको नाम किन कोरोना राखिएको भन्नेबारेमा एक ट्वीट गरेको छ । ट्वीटमा भनिएको छ, ‘कोरोना एक ल्याटिन शब्द हो । ल्याटिनमा कोरोनाको मतलब ताज (क्राउन) हुन्छ । यो भाइरसलाई पनि माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्दा ताजको आकृति जस्तै देखिने भएपछि यो भाइरसको नाम कोरोना राखिएको हो ।’

Coronavirus gets its name from the word ‘corona’ which means crown in Latin.#Coronavirus has a series of crown-like spikes on its surface.



