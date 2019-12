२३ मंसिर, काठमाडौं । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत मंगलबार हुने पुरुष फुटबल फाइनलको सबै टिकट बिक्री भइसकेको छ ।

सोमबार दिउँसो सागको टिकट विक्री तथा व्यवस्थापन गरिरहेको इसेवाले एक ट्वीट गर्दै फाइनल खेलका लागि ९ हजार २ सय टिकट विक्री भइसकेको जानकारी गराएको हो ।

Overwhelmed with such enthusiast supporters. Be there to support Nepal tomorrow at Dasrath Rangashala.



Note: Entry after 2:30 P.M. will not be entertained. pic.twitter.com/ChHRxMatU7