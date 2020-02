५ फागुन, काठमाडौं । बिगबोस १३ का विजेता सिद्धार्थ शुक्ला घोषित भए । सिद्धार्थ शुक्ला विजयी भएसँग शो पनि विवादमा फसेको छ । पहिले दर्शकहरुले मात्र ट्वीटरमा सिद्धार्थ शुक्ला र कलर्स टिभीमाथि ट्रोल गरिरहेका थिए तर अहिले कलर्स टेलिभिजनकै कर्मचारीले सिद्धार्थले शो जितेपछि आफ्ना भनाइ राखेका छन् । उनले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिएकी छन् । उनले एक ट्वीट गर्दै राजीनामा दिएकी छन् ।

I have decided to quit my job at @ColorsTV. I had a tremendous time working with the creative department but I can't demean myself being part of a fixed show. The channel is keen on making Siddharth Shukla the Winner despite less votes. Sorry, I can't be part of it. #BiggBoss